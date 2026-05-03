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Max Cruz
May 3

Necesitaba leer esto.

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Alma Flores
May 3

¡Guau! Creo que este artículo era justo lo que quería leer. Como una chica joven, a veces sin saber qué hacer, entiendo perfectamente lo que se siente al estar casi siempre confundida.

La parte "18. Trabaja para adquirir habilidades, no solo dinero" me llamó mucho la atención. Mi mejor amiga, por ejemplo, no ha podido encontrar un buen trabajo por su perfeccionismo con el tiempo y el dinero.

Por eso, creo que debemos buscar cualquier trabajo que nos ayude a empezar y salir de nuestra zona de confort, simplemente para aprender cosas nuevas y sentirme libre.

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Por supuesto, sigue adelante.

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