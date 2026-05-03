Por: Friend, autor de “El arte de desperdiciar tu potencial: la guía”.

Muchos tal vez sientan que deberían tener todo resuelto a los 20 años. Al menos, eso es lo que parece en internet.

Mires donde mires, hay gente de tu edad que parece saber exactamente lo que quiere, adónde va y cómo va a llegar allí.

Pero así no funciona la vida. Los veinte no son para saberlo todo. Son para explorar. Para intentarlo, fracasar, aprender y descubrir poco a poco quién eres y qué quieres.

Claro, verás gente que parece tenerlo todo resuelto: su trayectoria profesional, dónde quieren vivir, incluso cómo se imaginan su futuro. Algunos ya han recorrido la mitad del camino, y unos pocos ya lo han logrado.

Pero esas personas son la excepción, no la regla. Tal vez tuvieron una excelente crianza, un entorno que los impulsó a crecer o les inculcaron disciplina desde pequeños (respeto mucho a estos niños, incluso siendo yo mismo un adulto de 32 años).

Pero para la mayoría —y para mi yo del pasado— las cosas no son así. Están descubriendo las cosas poco a poco. Saben a grandes rasgos lo que quieren, pero no exactamente cómo lograrlo. Quizás no tengan un mentor, la orientación adecuada o alguien que les muestre el camino.

Por eso tropezarás. Caerás, aprenderás de tus errores, te levantarás, volverás a caer… y, finalmente, crecerás. Estas lecciones son las que te moldean hasta convertirte en el adulto que estás destinado a ser. No son solo parte de la vida; son necesarias.

Así que, de una amiga un poco mayor a alguien que está en sus veintes ahora mismo, aquí hay 20 lecciones que aprendí a la fuerza. Las que me hubiera gustado que alguien me hubiera contado antes.

1. No necesitas encontrar tu pasión para empezar a hacer algo.

La mayoría de la gente espera a que surja la pasión perfecta antes de actuar, pero no funciona así. La pasión suele nacer de la práctica constante. Empieza poco a poco, prueba cosas diferentes y deja que tus habilidades te guíen hacia lo que disfrutas.

La pasión surge solo cuando dominas algo. Y solo dominas algo siendo malo durante mucho tiempo y aun así perseverando. (…) Si de verdad quieres sentir pasión, debes estar dispuesto a pasar por la fase de duda, crítica, fracaso y progreso lento. Tienes que seguir adelante cuando la confianza flaquea y rendirse parece más fácil, ya sea que estés creando un negocio, escribiendo un libro, lanzando un producto o aprendiendo una nueva habilidad. — Friend (La pasión está SOBREVALORADA)

2. Deja de buscar validación constante.

Buscar la aprobación de los demás te dejará vacío y agotado. Aprende a confiar en tus propias decisiones y a vivir de una manera que te parezca correcta, aunque no todos lo entiendan.

3. No permitas que los logros de los demás te desanimen a la hora de perseguir tus sueños.

Las redes sociales pueden hacerte sentir que te estás quedando atrás, pero cada uno avanza a su propio ritmo. El éxito de otra persona no significa que hayas fracasado; simplemente significa que lleva más tiempo en su camino. Mantente enfocado en el tuyo: tu momento llegará.

4. Cultiva una relación sólida contigo misma.

La persona con la que más tiempo pasarás serás tú. Conócete profundamente para no absorber ideas u opiniones extrañas sobre ti mismo/a provenientes de otros. Dedica tiempo a la soledad. Descubre qué te gusta, qué valoras y qué tipo de vida deseas realmente. El autoconocimiento no es opcional: es la base de todo.

5. Sal a dar largos paseos a solas; recuerda que todos los grandes pensadores se forjan en la soledad.

Algunas de tus mejores ideas no surgirán mientras miras una pantalla, sino cuando te mueves, piensas y dejas que tu mente respire. Caminar te da espacio para procesar la vida, despejar la mente y escuchar tus propios pensamientos.

6. Siempre haz una lista de tareas pendientes la noche anterior.

Empezar el día sin un plan significa perder el tiempo pensando qué hacer. Una sencilla lista de tres tareas importantes, elaborada la noche anterior, te da claridad y dinamismo desde el primer momento.

7. Aprende a decir “No” sin disculparte.

Los veinte años traen consigo un sinfín de distracciones: fiestas, invitaciones, compromisos y expectativas. Aprende a decir “no” a aquellas que no se alinean con tus valores. Si dices que sí solo para complacer a los demás, seguirán pidiéndote cosas. Es mejor evitar involucrarse (desde el principio) que abandonar a medias.

8. Empieza a crear en lugar de solo consumir.

Desplazarse por la pantalla, ver vídeos y leer es fácil, pero crear algo propio es difícil. Escribe, diseña, construye, graba... cualquier cosa. Te da confianza y te hace destacar en un mundo lleno de consumidores.

9. Documenta tu viaje lo antes posible.

Escribe en tu diario, toma fotos, graba videos: captura tanto los pequeños momentos como los grandes. Años después, mirarás atrás y verás cuánto has crecido, no solo en logros, sino también como persona. Esos momentos se vuelven invaluables.

10. Aprende habilidades básicas de comunicación.

Tu forma de hablar y escribir determinará las oportunidades que se te presenten. Una comunicación clara y segura hace que la gente te note y confíe en ti. Es una de las mejores habilidades para empezar a desarrollar desde joven.

11. Prioriza ponerte en forma ahora; será mucho más fácil mantenerla a medida que envejezcas.

En la veintena, tu cuerpo se recupera rápidamente y los hábitos se consolidan con mayor facilidad. Desarrolla fuerza, movilidad y resistencia ahora para que mantenerte en forma más adelante no sea una lucha constante. Además, un buen físico te granjea respeto incluso antes de que pronuncies una palabra.

12. No descuides tu sueño.

Esas maratones nocturnas de Netflix o sesiones de videojuegos parecen inofensivas, hasta que dejan de serlo. La falta de sueño se nota enseguida. Tu energía, concentración y estado de ánimo dependen de ello. Piensa en dormir como tu botón de reinicio diario, tu atajo secreto para la vida.

13. Aprende a cocinar al menos 5 comidas saludables.

No necesitas ser un chef experto. Basta con saber preparar comidas sencillas y saludables. Ahorrarás dinero, evitarás la comida rápida y te facilitarás mucho la vida. Además, saber cocinar para ti (o para otra persona) siempre es una ventaja.

14. Viaja todo lo que puedas. Te enseñará mucho sobre otras personas y sus culturas.

Viajar te transforma de maneras que ninguna aula puede. Te muestra lo grande que es el mundo, cómo viven las personas de diferentes culturas y cuánto más hay por aprender. Estas experiencias te marcan para siempre y dan forma a tu perspectiva del mundo.

15. No te precipites en las relaciones solo porque todos los demás lo hacen.

Es fácil sentirse rezagada cuando los amigos empiezan a salir con alguien o a formar una familia. Pero una relación equivocada puede agotar tu energía y frenar tu crecimiento. Aprende primero a disfrutar de tu propia compañía. La persona adecuada llegará cuando estés lista.

16. Aprende a administrar tu dinero desde temprano.

Presupuestar, ahorrar e invertir puede que no suene emocionante, pero créeme, te ahorrarán años de estrés. Incluso ahorrar una pequeña cantidad cada mes suma con el tiempo. En el futuro, te alegrarás de no haberlo malgastado todo.

17. Invierte en ti misma sin dudarlo; te reportará beneficios durante toda la vida.

Los libros, los cursos, los mentores o el aprendizaje de nuevas habilidades pueden parecer gastos ahora, pero son las mejores inversiones que jamás harás. El conocimiento y los hábitos que desarrollas en tus veintes se acumulan y dan forma a la persona en la que te convertirás durante los próximos cuarenta años o más. Nunca dudes en invertir en ti misma.

18. Trabaja para adquirir habilidades, no solo dinero.

Perseguir un sueldo más alto se siente bien ahora, pero el verdadero valor a largo plazo reside en las habilidades que adquieras. Estas te abrirán puertas para el resto de tu vida. Concéntrate en aprender cosas que te hagan valiosa, no solo trabajos bien remunerados.

19. Arriésgate cuando tus responsabilidades sean bajas.

Cuando no tienes hipoteca, hijos ni grandes responsabilidades, es el momento perfecto para probar cosas nuevas. Emprende un negocio paralelo, cambia de carrera o múdate a otra ciudad: ahora puedes recuperarte más rápido que después.

20. La verdadera riqueza consiste en poder trabajar en lo que uno quiere, cuando quiere y con quien quiere.

El dinero importa, pero la libertad importa aún más. Desarrolla habilidades, contactos y oportunidades ahora para que puedas crear una vida donde el trabajo sea una elección, no una obligación. Esa es la riqueza que vale la pena perseguir.

Espero que lo hayas disfrutado y que haya aportado un valor real a tu vida.

Si te gustó, compártelo con un amigo o alguien que necesite un poco de orientación o un motivo para seguir adelante. A veces, las palabras adecuadas llegan en el momento justo, y nunca se sabe quién necesita escucharlas hoy.

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